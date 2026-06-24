На МКАД заменили более 1,2 миллиона квадратных метров дорожного полотна

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 80 процентов от общего объема работ по замене асфальтового покрытия на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали — МКАД, там отремонтируем в общей сложности около 30 участков. Работы на 18 из них уже завершены: заменили более 1,2 миллиона квадратных метров дорожного полотна», — отметил Петр Бирюков.

В частности, ремонт выполнен на участках между путепроводом Братцево — Путилково и Новокуркинским шоссе, а также между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Сейчас ведутся дорожно-ремонтные работы на шести участках, в том числе между улицей Капотней и развязкой на пересечении МКАД и Бесединского шоссе, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей.

Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образуется особый вид деформации — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, поэтому специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Работы проходят преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения.

Ремонт проходит в несколько этапов. Сначала проводят фрезерование существующего покрытия, затем обновляют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку.

Для укладки асфальта на улично-дорожной сети специалисты применяют современные технологии и используют асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих столице.

Реализуемые в столице проекты по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

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