Марка Tenet Plus представила новый кроссовер для России

В РФ представлен новый компакт-кросс марки Tenet Plus. Российский автомобильный бренд анонсировал скорое появление на российском рынке нового городского кроссовера под названием L4. В линейке марки автомобиль займёт место на самой нижней ступени и, как ожидается, окажется самым бюджетным.

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Автомобиль можно узнать по бамперу сложной формы с крупными воздухозаборниками, крупной фактурной решётке радиатора с рисунком в стиле «бриллиантового узора», многоярусной головной оптике, рельефному капоту и развитым колёсным арками.

Никаких подробностей о техническом оснащении и комплектациях новинки пока нет, а изображения внутреннего оформления модели будут раскрыты позднее.

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Старт продаж Tenet Plus L4 запланирован на III квартал 2026 года.