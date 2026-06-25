В Краснодарском крае не ограничивали продажу бензина

В среду Оперативный штаб региона со ссылкой на ТЭК и ЖКХ сообщил, что в Краснодарском крае нет дефицита топлива.

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"На уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива", - подчеркнули в Оперштабе.

По информации властей Кубани, возможные ограничения вводят сами АЗС, "как правило, в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа".

Отмечается, что в последние дни в регионе наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, который в некоторых случаях носит ажиотажный характер.

"Это может приводить к созданию искусственного дефицита, образованию очередей на АЗС и возможностям для спекуляций и перепродаж", - предупредили власти.

На Кубани рекомендуют заправлять автомобиль по мере необходимости, а не "впрок" и опираться только "на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков".

В то же время, к примеру, сегодня автомобилистам заправиться на немалом числе АЗС в столице края было довольно проблематично.

Как мы уже рассказывали, и в Сочи местные власти в среду днем заявили об отсутствии дефицита бензина, но в то же время на ряде автозаправочных станций были введены временные ограничения на продажу топлива.

А в соседней Адыгее с 24 июня ввели ограничение на объем топлива, который можно купить для заправки легкового автомобиля. По словам главы республики Мурата Кумпилова, такое решение принято из-за появившегося дефицита топлива в регионе.