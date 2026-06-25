Началось производство новой партии электроседанов "Амберавто А5"

Компания "Автотор" начала производство новой партии электромобилей "Амберавто А5". Ожидается, что до конца года с конвейера сойдет около 3,5 тысячи машин.

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Новая партия получила обновленную цветовую линейку, в ней теперь шесть фирменных оттенков: Baltic Pearl ("Балтийский жемчуг"); Black Amber ("Черный янтарь"); Sky Sapphire ("Небесный сапфир"); Mint Breeze ("Мятный бриз"); Sea Crystal ("Морской кристалл") и Digital Steel ("Цифровая сталь").

Седан "Амберавто А5" оснащается 160-сильным электромотором, питающимся от батареи емкостью 63,1 кВт·ч. Запас хода по CLTC - до 520 км, время полной зарядки - около 40 минут. Модель предлагается в двух комплектациях: "Комфорт" и "Бизнес". Цены с учетом госсубсидии составляют 2 225 000 и 3 350 000 рублей соответственно.

В настоящее время бренд "Амберавто" представлен 15 официальными дилерскими центрами в 10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Краснодарский край, Ростов-на-Дону и Республику Крым (Севастополь).

Ранее "РГ" сообщала, что "Автотор" анонсировал расширение линейки Eonyx.