Покупателей авто и сложной техники защитят от произвола зарубежных компаний

Зарубежные компании — производители автомобилей и прочей сложной техники обяжут передавать российским ремонтным мастерским и сервисным организациям всю техническую документацию на свою продукцию. Соответствующий законопроект в среду, 24 июня, в ходе очередного пленарного заседания приняли депутаты Госдумы. По словам авторов инициативы, это позволит оградить покупателей от ситуаций, когда ремонт обходится немногим дешевле приобретения новой техники, а также устранит риски злоупотреблений со стороны производителей. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

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Умышленно не дают информацию

Законопроект вносит изменения в статью 6 Федерального закона «О защите прав потребителей» — «Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара». Если в текущей редакции на изготовителя возлагается лишь обязанность обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы (к чему относится и обеспечение его ремонтопригодности), то поправки требуют от него также предоставлять сервисным и ремонтным организациям техническую документацию на данную продукцию.

Как уточнили авторы инициативы, такие нововведения позволят достичь сразу двух важных целей. Во-первых, устранить риски злоупотреблений производителями (прежде всего зарубежными) своим положением.

«Сложившаяся коммерческая практика иностранных производителей не предусматривает передачи российским контрагентам технической документации, — отметил в ходе своего выступления заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. — В связи с этим наши компании фактически лишены доступа к сервисной и технической информации».

В результате, по словам парламентария, у покупателя такой техники часто попросту не остается иного выхода, кроме как приобретать новую, даже в том случае, если поломка на самом деле пустяковая, а ремонт элементарный и недорогой.

Прозрачность ремонта для сохранности финансов

Вторая задача — обеспечить прозрачность обслуживания и ремонтных процедур.

«Зачастую сегодня вы привозите, например, автомобиль в мастерскую или дилерский центр, потому что у вас загорелась какая-то лампочка на приборной панели, а вам после диагностики говорят, что нужно целиком менять двигатель или коробку передач, — пояснил депутат Валерий Гартунг. — Хотя на самом деле причина неполадки — какая-нибудь шестеренка. То есть реальная стоимость ремонта и фактически понесенные клиентом расходы оказываются совершенно несопоставимыми».

Валерий Гартунг также привел в качестве примера существовавшие в СССР сети авторемонтных мастерских и центров по обслуживанию бытовой техники, где эти требования строго соблюдались. Впоследствии эта проблема во многом нивелировалась сложившейся коммерческой практикой зарубежных продавцов, в частности из стран Запада, Японии и Южной Кореи. А вот Китай, с которым у России на сегодняшний день сложились наиболее крепкие и разносторонние внешнеторговые отношения, особенно в том, что касается импорта автомобилей, привычки делиться технической документацией, напротив, не имеет, что многократно повышает для покупателей риски дополнительных расходов.

Если поправки будут одобрены во втором и третьем чтениях, на производителей в случае нарушения новых требований будет распространяться ответственность, предусмотренная Законом «О защите прав потребителей». В частности, последние смогут требовать от них возмещения понесенных убытков, уплаты неустойки или полного возврата и замены товара. А за особо злостные или систематические нарушения компаниям, по словам авторов инициативы, и вовсе могут запретить работу на российском рынке и поставку своей продукции.

В итоге парламентарии приняли законопроект в первом чтении единогласно. О дате его рассмотрения во втором чтении пока не сообщается.