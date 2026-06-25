Идет подготовка к старту продаж в России дизельного внедорожника 212

Как выяснила "Российская газета", дизельная версия рамного внедорожника 212 T01 получила Одобрение типа транспортного средства для российского рынка. Документ подтверждает возможность официальных серийных поставок модели в РФ.

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В российском ОТТС дизельная модификация 212 T01 проходит под индексом ADP5A. Автомобиль оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем рабочим объемом 1 968 см³, мощностью 122 кВт (166 л.c.) и крутящим моментом 410 Н·м, доступным уже при 1500 об/мин. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач ZF GA8HP50Z. За внедорожную часть отвечает раздаточная коробка BorgWarner ESOF4736 с понижающим рядом.

Конструктивно дизельный 212 T01 сохраняет классическую архитектуру модели: рамную конструкцию, полный привод 4x4, два моста, кузов имеющий каркасную форму, состоящий на 71% из высокопрочная стали, переднее продольное расположение двигателя и зависимую пружинную многорычажную подвеску спереди и сзади. Габариты автомобиля составляют 4705 × 1895 × 1936 мм, колесная база - 2860 мм.

Отдельное значение для российской эксплуатации имеет заводская антикоррозионная защита. Дизельная версия 212 T01, как и бензиновая, имеет около 200 оцинкованных элементов кузова, что особенно важно для регионов с выраженной сезонностью, реагентами, высокой влажностью и эксплуатацией автомобиля вне асфальта.

Первые дизельные 212 T01 будут доступны у официальных дилеров в России в начале третьего квартала 2026 года. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров - как и на остальные комплектации.

Как отметила коммерческий директор "Кайхэ Автомобильная группа" Марина Занаревская, параллельно компания работает над расширением дилерской сети в России.