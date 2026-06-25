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Идет подготовка к старту продаж в России дизельного внедорожника 212

Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", дизельная версия рамного внедорожника 212 T01 получила Одобрение типа транспортного средства для российского рынка. Документ подтверждает возможность официальных серийных поставок модели в РФ.

Идет подготовка к старту продаж в России дизельного внедорожника 212
© Российская Газета

В российском ОТТС дизельная модификация 212 T01 проходит под индексом ADP5A. Автомобиль оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем рабочим объемом 1 968 см³, мощностью 122 кВт (166 л.c.) и крутящим моментом 410 Н·м, доступным уже при 1500 об/мин. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач ZF GA8HP50Z. За внедорожную часть отвечает раздаточная коробка BorgWarner ESOF4736 с понижающим рядом.

Конструктивно дизельный 212 T01 сохраняет классическую архитектуру модели: рамную конструкцию, полный привод 4x4, два моста, кузов имеющий каркасную форму, состоящий на 71% из высокопрочная стали, переднее продольное расположение двигателя и зависимую пружинную многорычажную подвеску спереди и сзади. Габариты автомобиля составляют 4705 × 1895 × 1936 мм, колесная база - 2860 мм.

Отдельное значение для российской эксплуатации имеет заводская антикоррозионная защита. Дизельная версия 212 T01, как и бензиновая, имеет около 200 оцинкованных элементов кузова, что особенно важно для регионов с выраженной сезонностью, реагентами, высокой влажностью и эксплуатацией автомобиля вне асфальта.

Первые дизельные 212 T01 будут доступны у официальных дилеров в России в начале третьего квартала 2026 года. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров - как и на остальные комплектации.

Как отметила коммерческий директор "Кайхэ Автомобильная группа" Марина Занаревская, параллельно компания работает над расширением дилерской сети в России.