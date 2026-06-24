В России захотели ввести жёсткие санкции за махинации с фарами машин

В РФ предложили ввести суровые санкции за махинации с фарами машин. На территории России нужно усилить ответственность водителей, которые устанавливают на свои автомобили слишком яркую головную оптику или, напротив, наносят на неё тонировку. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

Общественники заявили, что в последнее время у россиян набирает популярность тренд на тонировку фар, причём действующее наказание их не пугает. Тем временем в тёмное время суток светотехника не только не работает, но и делает машину малозаметной для других водителей.

Помимо этого, зачастую автомобилисты устанавливают ксеноновые фары непонятного происхождения: они слишком яркие и слепят других водителей. Создавая, тем самым, аварийные ситуации.

В НАС уже обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть возможность ужесточения наказания для нарушителей. По мнению общественников, за использование плёнок и нештатных световых элементов нужно штрафовать на 30 000 рублей, а также лишать водительских прав на срок до полугода.