Купеобразный кроссовер Xpeng Mona L03 показался на новых фото перед скорой премьерой

Презентацию нового паркетника компании Xpeng ждут уже на следующей неделе. Модель предложат с гибридной и полностью электрической установками. Полный привод, по предварительным данным, не предусмотрен.

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Сертификат кросс-купе Xpeng Mona L03 появился в базе китайского Минпрома еще весной, сам производитель анонсировал новинку пару дней назад. Теперь компания Xpeng выложила в Сеть дополнительные фотографии и видеоролики с «купе». Кроме того, местные СМИ выяснили, что полноценную презентацию паркетника проведут в самом начале июля. Напомним также, что серия Mona создана Xpeng специально для относительно недорогих электрифицированных машин. Купеобразный кроссовер – лишь вторая модель в семействе, первенцем стал электрический лифтбек Mona M03, стартовавший в 2024 году.

Передок Xpeng Mona L03 выполнен в стиле «эмки». Паркетник тоже имеет гладкий «нос» и T-образную оптику, в нижней части бампера есть активные заслонки. Задние фонари сделали в виде единой плашки, тогда как у лифтбека они, опять же, Т-образные. Кроссовер еще получил безрамочные двери с полускрытыми ручками вместо выдвижных у M03 и стеклянную крышу.

Длина Mona L03 составляет 4650 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, габариты актуального лифтбека Xpeng Mona M03: 4785/1896/1445 мм, расстояние между осями – 2815 мм.

Интерьер кроссовера отдельно пока не продемонстрировали. Но и на имеющихся изображениях видно, что внутри установлены лаконичная передняя панель и крупный планшет мультимедийной системы. Запечатленный на фирменных фото паркетник не имеет привычной приборки (ее роль выполняет проекционный дисплей). Однако в одном из промороликов у машины все-таки виднеется приборный экран. Возможно, его наличие зависит от модификации, точно узнаем после премьеры.

«Купе» Xpeng Mona L03 будет доступно в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Полный привод для модели не заявлен – только передний. Гибридный кроссовер получил работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (95 л.с.) и 249-сильный электромотор. По предварительным данным, гибрид укомплектован батареей емкостью 37,2 кВт*ч.Электроверсия – это тот же 249-сильный двигатель и батарея емкостью 56 или 69 кВт*ч.

У лифтбека гибридное исполнение так и не появилось, а на передней оси «полностью» зеленой пятидверки Mona M03 2026 модельного года расположен 218-сильный электромотор, «эмке» положен аккумулятор на 51,8 кВт*ч, 61,6 кВт*ч или 62,2 кВт*ч.

Все подробности о купеобразном кроссовере Xpeng Mona L03 должны раскрыть на следующей неделе. Между тем впоследствии семейство Mona пополнит более крупный паркетник с индексом L05.