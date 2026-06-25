Минивэн Volkswagen ID. Buzz превратился в уютный кемпер

Модель немецкой марки получила пакет Good-Night, который включает в себя в том числе каркас кровати и складной матрас – 2,0 х 1,2 метра. Стоимость этого пакета известна.

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Пассажирская версия однообъёмника Volkswagen ID. Buzz и грузовой вариант ID. Buzz Cargo, получившие полностью электрическую «начинку», дебютировали в марте 2022 года. Весной 2024-го немецкая марка пополнила семейство «заряженной» полноприводной модификацией с прибавкой GTX к названию. В феврале в гамме появилась полноценная грузопассажирская версия с перегородкой за вторым рядом сидений, а теперь производитель показал кемпер на базе минивэна.

Для Volkswagen ID. Buzz теперь предлагается новый пакет под названием Good-Night (можно перевести с английского языка как пожелание «спокойной ночи»). Он превращает минивэн в «экологичный кемпер», пригодный для комфортной ночёвки и отдыха на природе.

Такому кемперу на базе ID. Buzz положен каркас кровати (расположен над задними сиденьями), а также подходящий ей складной матрас габаритами 2,0 метра в длину и 1,2 метра в ширину. Ещё такой модификации положены шторки для затемнения окон, складные стол и пара стульев, а также вентиляционные решётки для передних боковых окон.

В отличие от кемперов на базе других моделей Volkswagen, для ID. Buzz не предусмотрена дополнительная встроенная мебель и мини-кухня. Однако за счёт функции vehicle-to-load (V2L) вэн фактически превращается в мобильную электростанцию: он способен подавать напряжение в 230 вольт (мощность – до 2000 Вт), которого достаточно для питания портативного холодильника, кофемашины, плиты или же для зарядки электровелосипеда.

Ещё кемперу достался новый режим «Overnight», который предполагает, что тяговая батарея ID. Buzz может питать климат-контроль до 48 часов: это позволит сохранить в салоне тепло зимой и прохладу летом. Одновременно с этим режим предполагает сокращение количества невостребованного освещения и ряда функций, что не только создаёт более спокойную обстановку для сна, но и оптимизирует потребление энергии.

Техника у Volkswagen ID. Buzz с пакетом Good-Night, очевидно, стандартная. Напомним, на европейском рынке модель предлагается с единственным электромотором мощностью 170 или 286 л.с., топовой версии GTX положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с. Вэн комплектуется батареями ёмкостью 59, 79 и 86 кВт*ч (в зависимости от модификации), максимальный запас хода равен 498 км (при расчёте по циклу WLTP).

Известно, что в Германии стоимость пакета Good-Night для Volkswagen ID. Buzz равна 2600 евро, что эквивалентно примерно 221,2 тыс. рублей по текущему курсу. Стоимость минивэна на сегодняшний день на домашнем рынке варьируется в диапазоне от 49 998 до 70 049 евро (около 4,25 – 5,96 млн рублей).