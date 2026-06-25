В Белоруссии дилеры снизили цены на хэтчбек Dongfeng Box до 940 тысяч рублей.

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Чтобы стать владельцем электрического хэтчбека Dongfeng Box в Белоруссии, нужно располагать суммой в 36 тысяч белорусских рублей – это примерно 940 тысяч российских рублей. Правда, такая цена действует лишь на конкретную серийную партию машин.

Уже в начальной комплектации новинка предлагает внушительный список технологий: адаптивный круиз-контроль, автоматическую систему парковки, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя и беспроводную зарядку для телефона. Список опций на этом не заканчивается.

Под капотом (точнее, под полом) у модели тяговая батарея на 44 кВт·ч. С таким запасом энергии по циклу CLTC автомобиль может проехать 430 километров, а разгоняет его электромотор мощностью 95 лошадиных сил.

Что касается габаритов, Dongfeng Box – типичный представитель B-класса. В длину машина насчитывает 4030 мм, в ширину – 1810 мм, в высоту – 1570 мм. Кстати, колесная база у нее составляет 2660 мм, что сулит неплохой запас пространства в салоне.