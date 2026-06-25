Кроссоверы Jeland J7 и J8 будут собирать по полному циклу

Кроссоверы Jeland J7 и J8 начнут собирать на заводе "АГР" в Шушарах по полному циклу. Произойдет это в ближайшее время. Сейчас на предприятии выпускают Jeland J6 и Esteo MX.

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Новое производство создано на базе бывшего автомобильного завода в Шушарах, приобретенного холдингом "АГР" в 2024 году. Проектная мощность завода составляет до 100 000 автомобилей в год.

Сборочное производство организовано на базе пяти конвейерных линий и включает 88 рабочих станций. В цехе установлены десятки манипуляторов, автоматизированные системы нанесения клея, оборудование для заправки технологическими жидкостями, а также используются 27 автономных транспортных средств (AGV) и роботизированные комплексы.

Ранее сообщалось, что кроссоверы Jeland получат локализованные в России двигатели. Кроме того, стало известно, что у кроссовера J6 появится полный привод.