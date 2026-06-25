Продажи автомобилей Livan в России упали до 40 единиц в месяц

Продажи автомобилей марки Livan в России упали до 40 единиц в месяц.

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Столько машин было зарегистрировано в РФ в мае, сообщили "Китайским автомобилям" в компании "Автостат Инфо". Из этого числа на учет поставили всего два седана S6 Pro.

С начала года россияне приобрели 251 автомобиль марки, из которых только 15 седанов. Кроссоверы покупают лучше - 126 X6 Pro и 107 X3 Pro.

В конце прошлого года в компании Livan рассказали "РГ" о том, какие планы в РФ у марки на 2026 год. Тогда было объявлено, что бренд рассматривает локализацию автомобилей в нашей стране.

На данный момент марка предлагает в России три модели: кроссоверы Livan X3 Pro и Livan X6 Pro, а также седан S6 Pro.