Китайские автокомпании планируют наводнить японский рынок своими кей-карами

Китайский автопром готов начать экспансию на рынок японских кей-каров, что заставляет нервничать автопроизводителей "Страны восходящего солнца".

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Понятие "кей-кар" привязано к японскому рынку и японскому же законодательству. Технически это легковые машины с ограничениями по габаритам и производительности силовой установки. Их длина не должна превышать 3,4 метра, ширина - 1,48 метра, высота - 2 метров. Отдача двигателя не может быть больше 64 л.с. Если транспорт соответствует этим требованиям, его владельцы могут рассчитывать в Японии на налоговые и страховые льготы.

Как заметил "Автовзгляд", компания Chery анонсировала планы продавать на японском рынке кей-кар под брендом EMTA, созданным в рамках СП EMT с рядом партнеров. EMTA имеет характерные коробчатые формы и снабжен электрической силовой установкой с одним электроагрегатом. Отдача не превышает 64 л.с. Анонсированы комплекс электронных ездовых помощников второго уровня автономности и возможность подзарядки внешних потребителей энергии от тяговой батареи. В 2029 году СП EMT планирует представить еще один кей-кар, судя по представленному фототизеру, - это субкомпактный хэтчбек.

Еще один потенциальный конкурент японских кей-каров и прежде всего Honda N-Box, Suzuki Spacia, Suzuki Hustler, Daihatsu Tanto и Mitsubishi Delica Mini - миникар Racco от концерна BYD. По форм-фактору это электромикровэн. Силовая установка здесь также электрическая. Новинка BYD была представлена в минувшем октябре и имеет длину 3395 мм, ширину 1475 мм и высоту 1800 мм. Она оснащена тяговой батареей на 20 кВт·ч и единственным электромотором. В числе конкурентов названы Honda N-Van, e Nissan Sakura, и Mitsubishi eK X EV. Продажи в Японии должны начаться летом 2027 года, заявили в компании.

Эксперты в свете вышесказанного говорят, что китайские марки готовят мощную экспансию компактных электрокаров на японский рынок и прогнозируют сложности у местных автобрендов. В руководстве Suzuki уже заявили, что BYD представляет для компании ощутимую угрозу.