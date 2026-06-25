В Липецкой области открыли горячую линию для борьбы со спекулянтами бензина

Местная Единая дежурно-диспетчерская служба организовала работу специального телефонного канала связи по номеру 8-800-450-48-48 для приема оперативных жалоб от населения. Жители Липецкой области могут в любое время сообщать правоохранителям о подпольных точках сбыта бензина в гаражных кооперативах, фактах реализации горючего прямо из багажников автомобилей, а также о заправках, где нарушают официальные запреты. Необходимость экстренного вмешательства надзорных органов возникла из-за дельцов, которые пытаются заработать на ажиотажном спросе, перепродавая закупленные объемы по завышенным ценам.

© runews24.ru

Ранее в регионе ввели лимит, ограничивающий разовую заправку легкового автомобиля 30 литрами автомобильного бензина, и полностью запретили розлив любого моторного топлива в потребительскую переносную тару. Примечательно, что данные жесткие меры контроля не распространяются на дизельное топливо, которое водители по-прежнему могут приобретать на АЗС без каких-либо объёмных ограничений. Власти рассчитывают, что фиксация нарушений с помощью звонков бдительных граждан поможет оперативно пресекать теневой оборот дефицитных марок топлива.

По информации сетевого издания «МОЁ! Липецк», возникновение серой дистрибуции стало прямым следствием затянувшегося топливного кризиса на легальных заправочных станциях. Представители Единой дежурно-диспетчерской службы поясняют, что поступающая от потребителей информация о спекулянтах будет немедленно передаваться в контрольные органы для проведения рейдов. Руководители ведомства подчеркивают, что жесткое пресечение нелегального бизнеса позволит стабилизировать ситуацию на топливном рынке региона и ликвидировать искусственный дефицит.