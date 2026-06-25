Hyundai откажется от разработки и выпуска универсалов

Компания Hyundai собирается снять с производства универсал i30, преемника при этом нет. Издание Carscoops заключает в связи с этим, что Hyundai влилась в группу автопроизводителей, которые сочли развитие сегмента универсалов бесперспективным ввиду глобального роста популярности кроссоверов.

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О том, что дела обстоят именно так, свидетельствует и недавнее заявления руководителя европейского подразделения Hyundai Ксавье Мартине. По его словам, спрос больше не оправдывает выпуск новых моделей с кузовом универсал. В то же время в производственном плане корейской марки остаются хэтчбеки и внедорожники.

Обозреватель Carscoops при этом обращает внимание на тот факт, что шпионские снимки, сделанные в прошлом году, говорили о том, что работа по модернизации Hyundai i30 шла полным ходом, а значит, решение о сворачивании проекта было принято относительно недавно.

Официальный представитель Hyundai четко дал понять, что универсалы больше не являются приоритетом для бренда, что означает конец существования их последнего оставшегося представителя, комментирует американское издание.

Действительно, подтвержденных разработок автомобилей в этом кузове на сегодня сейчас нет. Ранее на возможность включения новых универсалов в гамму Hyundai намекали некоторые концепты. Обсуждалась возможность появления универсала на базе Sonata или даже кросс-версии Elantra, но до серийного производства дело так и не дошло.

В интервью Auto Express Мартине развил свою мысль: "Есть причина, по которой мы мало говорим об универсалах - в этом сегменте спрос не растет. i30 - это автомобиль, который исторически в основном использовался в корпоративных автопарках, где цена часто низкая, а прибыль не так высока".

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ начались продажи новых универсалов Citroen C5X.