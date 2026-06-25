В России продают «девяносто девятую» с пробегом 10 тысяч км

В городе Кольчугино Владимирской области продают ВАЗ-21099 1995 года выпуска за 590 тыс. рублей. Причина столь высокой цены — в минимальном пробеге, который составляет 10 тыс. км. Машина выделяется отличным состоянием и богатой (по меркам своего времени) комплектацией.

© Motor.ru

«Автомобиль многo лет cтоял в гaрaжe, фото пpилaгaeтcя, кoгдa выгоняли. В завoдcкoм окраce, poдной пpoбег. Полная антикоррозионная обработка сделана до „консервации“», — уточняет автор объявления.

Также владелец указывает, что цена составляет именно 590 тыс. рублей. У машины двое фактических хозяев — первый покупатель, после смерти которого автомобиль перешёл наследнику.

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

Седан выдаеляется металлизированной окраской кузова, нестандартными дверными ручками, наличием противотуманных фар, а также салоном от ВАЗ-2115.

Известно, что седаны ВАЗ-21099 в 90-е годы пользовались популярностью среди российского криминалитета, так как считались более престижными, чем родственные хетчбэки 2108 и 2109.