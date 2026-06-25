Jaguar Land Rover отзывает в США более 250 тыс. автомобилей

Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, отзовет в США 250 857 внедорожников из-за дефекта, влияющего на срабатывание водительской подушки безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

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По его информации, отзыв коснется некоторых внедорожников Land Rover моделей Defender, Discovery и линейки Range Rover. Годы выпуска авто не уточняются. Причиной стал дефект, из-за которого соединитель пружины подушки безопасности водителя может подвергнуться коррозии, что помешает ей сработать должным образом. Это, в свою очередь, может увеличить риск травм при аварии.

Как пишет Reuters, дилеры бесплатно нанесут защитный смазочный гель на клеммы разъемов.