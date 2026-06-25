Reuters: Jaguar Land Rover отзывает в США более 250 тыс. автомобилей
Британская автомобильная компания Jaguar Land Rover, принадлежащая индийской Tata Motors, отзовет в США 250 857 внедорожников из-за дефекта, влияющего на срабатывание водительской подушки безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.
По его информации, отзыв коснется некоторых внедорожников Land Rover моделей Defender, Discovery и линейки Range Rover. Годы выпуска авто не уточняются. Причиной стал дефект, из-за которого соединитель пружины подушки безопасности водителя может подвергнуться коррозии, что помешает ей сработать должным образом. Это, в свою очередь, может увеличить риск травм при аварии.
Как пишет Reuters, дилеры бесплатно нанесут защитный смазочный гель на клеммы разъемов.