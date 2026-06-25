Mini Cooper проехал 1 млн км без ремонта

Хетчбэк Mini Cooper D 2007 года вошел в историю после того, как преодолел отметку в 1 000 000 километров с заводскими двигателем и коробкой передач, сообщает немецкое отделение бренда.

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Владелец хэтчбека 2007 года выпуска - Питер Кирхгоф - заказывая автомобиль у дилера, сконфигурировал его по личным предпочтениям и поставил цель максимально эффективно передвигаться на нем в поездках по Европе.

"Мой Mini никогда меня не подводил: здесь установлен оригинальный двигатель, не было никаких серьезных ремонтов и никаких аварий. У этой машины, оснащенной дизельным мотором, низкий расход топлива - 2,95 л/100 км", - цитирует пресс-служба бренда Кирхгофа.

Этот Mini получил также собственное имя - "Немо". Все из-за характерной окраски кузова в оттенок "Вулканический оранжевый" с белыми полосами на капоте. На "Немо" Питер Кирхгофф побывал в 25 странах и сделал этот автомобиль центральным элементом необычного проекта.

Проект "Один М" был задуман сразу после доставки автомобиля через дилерский центр Schmidt в Хамме. Поездки были рассчитаны на двенадцать лет и последовательно реализовывались. За это время немец преодолел на своем Cooper 1 млн км.

В компании отдельно прокомментировали надежность дизельного агрегата BMW B47, использованного в модели, установившей рекорд. Такой двигатель устанавливался на модели Cooper D и Cooper SD с 2014 года и неоднократно модернизировался. При объеме 2 литра исполнение B47C20A имеет отдачу от 150 до 190 л.с. Причем, по всей видимости, в случае с машиной Питера Кирхгофа речь идет о наименее мощном и при этом наиболее экономичном варианте.

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