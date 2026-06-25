Водители в Подмосковье и Крыму выстроились в очередь на установку газа

Жители Московской области и Крыма на фоне проблем с топливом решили переоборудовать свои легковушки на газ. Цена вопроса — от 80 тысяч рублей. Но, как сообщили Daily Storm работники местных СТО, от клиентов нет отбоя. Очереди на прием расписаны вплоть до августа, а газовые баллоны заканчиваются и новых поставок непонятно, когда можно ожидать.

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«Средняя стоимость установки газового оборудования у нас в районе 80 тысяч рублей, в зависимости от марки авто. В последние пять дней нас просто атакуют клиенты. Мы физически не вывозим эти заказы. Народ, перепуганный отсутствием бензина на заправках, готов и 120 тысяч заплатить, лишь бы газ на машине установили. Но мы ставим людей в очередь. До конца июля как минимум не принимаем заказы», — рассказали в автосервисе в Балашихе.

В Одинцово, только услышав вопрос об установке ГБО, сразу же предупредили: запись на три недели вперед.

«Людей очень много. Работаем по полной предоплате, все с такими правилами согласны. Поток огромный. На одну машину мы тратим в районе двух дней. Есть халтурщики, которые и за пару часов установят оборудование, но оно потом просто отвалится. Мы же делаем на совесть. А многие просто заманивают низкой ценой. Потом берут деньги и посылают вас на три буквы. Машину за пару часов нельзя перевести на газ качественно!» — сказал мастер.

Он пожаловался на то, что на складах у официальных дилеров из-за ажиотажа уже не осталось газовых баллонов: «Их просто раскупили. Не только Подмосковье, но и другие регионы забирают. Все видят, какие цены на бензин, и хотят прилично сэкономить. Топлива-то нет...»

По словам сотрудника одинцовского СТО, из-за отсутствия баллонов их фирма перестала принимать заказы от водителей.

«Когда новые баллоны придут — неизвестно. Может, к августу, и то не факт», — заключил собеседник.

В Подольске, отвечая на звонок корреспондента Daily Storm, также признались, что на ближайшие три недели не смогут принять: «По записи просто много народа. До 18 июля точно новых клиентов не принимаем, а там ищите окошки», — посоветовали сотрудники СТО.

«Как проблемы с бензином начались — народ к нам и ринулся. Работы, мягко говоря, хватает. Все просят побыстрее сделать и даже готовы переплачивать — вплоть до 150 тысяч за установку газового оборудования», — добавили они.

В Крыму, как выяснил Daily Storm, ситуация с оперативным попаданием в центры по установке газового оборудования на легковушки схожа с той, что в Подмосковье. На одной из ремонтных станций пояснили, что пропан поставить не могут, в наличии только метан.

«Работа займет примерно два дня. Но у нас запись как минимум на две недели вперед. Народ ломанулся на СТО после пропажи бензина на АЗС», — сказал житель Симферополя.

Его коллега из другой СТО обратил внимание, что на фоне топливного кризиса на полуострове газовое оборудование за последнюю неделю существенно выросло в цене. «Потому что везут окольными путями, непонятными схемами в Крым. Привозят — и сразу все разбирают. С баллонами тоже проблема. Их, как опасные грузы, не пропускают по мосту. Поэтому дефицит большой», — пояснил мужчина.

Он подтвердил слухи о том, что в Крыму уже неделю нельзя заправиться газом-пропаном.

«Многие местные водители уже меняют баллоны с пропана на метан, но из-за отсутствия оборудования это очень сложно. Надежд на улучшение ситуации нет», — считает работник СТО.

В Ялте спрос на газовое оборудование, вероятно, еще выше, чем в Симферополе. Очереди до августа, заявили корреспонденту Daily Storm на сервисе. «Но вообще не на каждую машину мы можем поставить газовое оборудование. Его порой просто нет», — заключили работники. Когда ситуация изменится — они не знают. Власти полуострова о проблемах с поставками баллонов и другого оборудования тоже пока не говорят публично.

Ранее в Крыму с 21 июня была прекращена реализация топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для граждан и организаций. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что исключение сделано для госслужб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность Крыма.

30 мая на полуострове уже вводились ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 — не более 20 литров в сутки на одно транспортное средство. Затем отпуск топлива по талонам был полностью прекращен. Аксенов тогда прогнозировал нормализацию обстановки в течение месяца.