В России выставлен на продажу внедорожник Toyota почти без пробега

В РФ продают 18-летний внедорожник Toyota почти без пробега. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского автомобиля Land Cruiser Prado 120 2008 года выпуска. Машина, которая находится в подмосковных Люберцах, была подарена владельцу, но почти не использовалась и проехала за всё время 2 122 км, пишет портал 110km.ru.

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Под капотом внедорожника установлен 4,0-литровый двигатель мощностью 249 л. с., с которым сочетаются автоматическая коробка передач и полный привод.

Продавец отмечает, что автомобиль в течение 18 лет принадлежал одному владельцу, хранился в тёплом гараже и почти не ездил, поэтому сохранил заводское состояние. В комплекте сохранились три оригинальных ключа, в наличии также есть полный комплект документов.

В описании говорится, что Land Cruiser Prado был подарен, но не использовался из-за наличия других машин в семье. Тем не менее, сам подарок считался ценным и памятным, но теперь «пришло понимание», что транспортное средство должно «дарить радость от поездок, а не стоять в гараже». Поэтому он оказался в автосалоне и выставлен на продажу.

Продавец намерен выручить за свой 18-летний автомобиль 7 997 000 рублей.