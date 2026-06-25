В РФ начались продажи семиместного корейского внедорожника KGM

Южнокорейский бренд KGM (бывший SsangYong), эксклюзивным дистрибьютором которого в России является компания "Рэкс Моторс", начал продажи своей флагманской модели - полноразмерного рамного внедорожника Rexton - в семиместном исполнении. Автомобиль в новой комплектации "Экстра 4x4" стоит 5 295 000 рублей с учетом акций и предложений.

© Российская Газета

Основными особенностями новой комплектации стали третий ряд сидений с трехточечными ремнями безопасности, подголовниками, кондиционером с отдельными воздуховодами, люк в крыше и боковые пороги с заводской установкой.

Также семиместная версия выделяется премиум-обивкой салона в комбинации кожи и замши, импульсными стеклоподъемниками задних дверей, памятью настроек зеркал заднего вида и водительского кресла.

Под капотом Rexton скрывается 225-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 2 литра. КПП - автоматическая шестиступенчатая. Привод - полный.

Бренд KGM является единственной иностранной маркой не из Китая, которая официально продает машины в РФ с гарантией и постпродажным обслуживанием. В линейке бренда присутствуют четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando, Torres, а также внедорожник Rexton.

Ранее "РГ" сообщала, что KGM принял решение перенести старт локализации производства в России на 2026 год.