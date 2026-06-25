Есть ли бензин на М-4: автотуристы начали чаще заправляться по дороге в Крым

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После сообщений о проблемах с бензином в Крыму автотуристы стали внимательнее следить за ситуацией на заправках по пути на полуостров. В профильных чатах обсуждают, есть ли бензин на М-4 «Дон», сколько топлива отпускают на АЗС и стоит ли заправляться заранее.

Один из самых частых вопросов сейчас касается именно ситуации с бензином на М-4: «Подскажите, на М-4 по сколько литров заливают? Или на каждой заправке по-разному?»

Однако те, кто недавно проехал маршрут к Черному морю, говорят, что на самой трассе перебоев пока не наблюдают.

«Ситуация стабильная, бензина всем хватает, с пустым баком посреди трассы никто не остался. Все крупные сетевые заправки работают в штатном режиме», – писали в канале «Чат трассы М-4 “Дон”» 24 июня.

После новостей из Крыма многие стали осторожнее. Водители советуют выезжать с полным баком и не тянуть до последнего с очередной заправкой.

«Если заправляться после того, как израсходовал четверть или треть бака, даже при ограничениях хватает до следующей заправки», – делится опытом одна из путешественниц.

Но чем ближе к Крыму, тем заметнее влияние бензиновой истории. Многие предпочитают заправиться еще на материке, поэтому на отдельных АЗС возле Крымского моста уже появились очереди.

Как рассказал «ТурДому» анапский отельер Илья Щучкин, такая ситуация наблюдается, в частности, в районе поселка Виноградный.

«На этих заправках действительно большие очереди. Кроме того, не разрешают заправлять канистры. На одну машину дают четкое ограничение – 40 л», – говорит он.

По словам предпринимателя, в очередях сейчас в основном стоят автомобили с крымскими номерами. Водители предпочитают запастись топливом заранее, опасаясь возможных сложностей уже на полуострове.

При этом о топливном коллапсе в Краснодарском крае речи не идет. В самой Анапе ситуация остается спокойной.

«Разговоров о том, что бензина нет и люди стоят по три-четыре часа в очередях, у нас нет. В Анапе такого нет», – отмечает Щучкин.

По его мнению, сейчас на ситуацию сильнее всего влияет не реальная нехватка топлива, а опасения автомобилистов. Чем больше разговоров о дефиците, тем больше желающих заправиться про запас.

Местные власти также связывают происходящее прежде всего с ажиотажным спросом. Водителей просят не закупать бензин без необходимости: чем больше желающих запастись топливом впрок, тем быстрее возникают очереди даже там, где проблем с поставками нет.

Ранее мы писали, что некоторые туристы продолжают планировать поездки в Крым – интересуются обстановкой и задают вопросы о том, сколько с собой брать бензина. Из-за ограничений и проблем с топливом турпоток снизился.