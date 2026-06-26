ООН утвердила первые в истории единые правила для беспилотных авто

Всемирный форум по гармонизации правил в отношении транспортных средств, проходящий под эгидой ООН в Женеве, принял первый единый международный регламент безопасности для полностью автономных автомобилей. До сих пор автопроизводители опасались, что машины, разработанные для одной страны, окажутся под запретом в других из-за различий в стандартах, сообщает TechXplore со ссылкой на информагентство «Франс-Пресс».

© Naukatv.ru

Принятые требования не затрагивают системы помощи водителю (ассистенты), а сфокусированы исключительно на полном автопилоте, что особенно актуально на фоне бурного роста рынка роботакси. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), только за 2025 год частные парки автономных такси в США и Китае выросли более чем вдвое, превысив 8000 машин в десятках мегаполисов. К 2035 году эксперты прогнозируют появление от 700 тысяч до 3 миллионов беспилотных такси в крупнейших городах планеты.

Новые критерии

Новый регламент обяжет автопроизводителей проводить испытания беспилотников по строгим критериям достоверности и внедрять аудируемые процессы управления безопасностью на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Компании будут обязаны:

предоставлять доказательства, что их автопилот «не несет необоснованного риска»;

обеспечивать непрерывный мониторинг эффективности работы системы;

записывать и хранить все критически важные для безопасности данные.

Председатель рабочей группы ООН Ричард Дамм особо подчеркнул, что участие в разработке всех ключевых игроков автомобильного рынка не привело к ослаблению регламента: «Эти правила не являются компромиссом в ущерб безопасности».

Механизм внедрения и сроки

Инициативу поддержали крупнейшие автомобильные рынки мира, включая США, Китай, Евросоюз, Великобританию и Японию. Чтобы охватить все государства, идентичные пакеты правил были утверждены двумя отдельными голосованиями в рамках действующих международных соглашений. В рамках международных договоров автомобили, сертифицированные в одной стране, смогут продаваться в остальных без дополнительных проверок.

Официальное вступление нового регламента в силу запланировано на январь 2027 года. Секретарь рабочей группы Франсуа Гишар отметил, что ряд автопроизводителей уже полностью готовы к работе по новым стандартам.