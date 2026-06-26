Рынок тяжелых грузовиков с пробегом вырос

На фоне падения продаж новых тяжелых грузовых автомобилей (HCV свыше 16 тонн), подержанные демонстрируют рост. Как сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков, за 5 месяцев 2026 года 63,8 тысячи HCV сменило своих владельцев. Это на 14,6% больше, чем в январе-мае прошлого года. Напомним, что рынок новых HCV в это и году пока сокращается на 20%.

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Лидером вторичного рынка HCV остается КамАЗ (17,7 тыс шт), который занимает более четверти "вторички" (27,7%). Но рост у флагмана по отношению к прошлому году менее 2%.

Китайский бренд Shacman (5128 шт) с долей рынка 8% совсем чуть-чуть обошел самого популярность европейца Volvo (5089 шт).

В топ-10 вторичного рынка HCV также вошли МАЗ, Scania, MAN, Sitrak, FAW, Mercedes-Benz и DAF.

Доля седельных тягачей на вторичном рынке составляет 46,6%. Причем именно в этом сегменте отмечается самый большой рост (+25,5%). На самосвалы приходится чуть более четверти рынка (26,8%). Спецтехника занимает 13,8% рынка.

Почти треть вторичного рынка HCV приходится на свежие грузовики 2022-2025 годов выпуска (31,5%). Это в основном машины выходящие из лизинга. Они представляют реальную альтернативу новым HCV. Но совсем по другим ценам, добавляет Целиков.

Ранее эксперт Романюк рассказал, что в 2026 году ожидается рост продаж грузовой техники в России.