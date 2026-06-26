Кто понесет ответственность в ДТП с беспилотными машинами

Министерство транспорта России разъяснило на официальном сайте новый подход к распределению ответственности в случае дорожно-транспортных происшествий с высокоавтоматизированными транспортными средствами (ВАТС).

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— Пострадавший не останется заложником сложных технических разбирательств и сможет получить компенсацию вреда. При этом базовая конструкция предполагает, что вред потерпевшему возмещает владелец высокоавтоматизированного транспортного средства. Также законопроект определяет, на каком из участников цепочки лежит соответствующая ответственность, — говорится в материале.

Если ДТП произошло из-за дефекта конструкции, программного обеспечения или нарушения правил дорожного движения автоматизированной системой вождения, то ответственность несут производитель и разработчик. В то же время, если автомобиль использовался вне условий штатной эксплуатации, отсутствовало обязательное обновление, имело место несанкционированное вмешательство или нарушение правил эксплуатации, ответственность ложится на владельца или эксплуатанта.

Кроме того, если проблема возникла в результате некачественного обслуживания или ремонта, ответственность будет нести авторизованный сервисный центр. Если ущерб связан с действиями при дистанционной поддержке или дистанционном управлении, то ответственность возлагается на оператора дистанционной поддержки, говорится в материале.

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