В России объявлены цены на вторую модель марки UMO
Российская компания EVM раскрыла стоимость гибридного кроссовера под индексом 8. Цены на автомобиль опубликованы на официальном сайте марки, там же россияне могут оставить заявку на получение уведомлений о сроках старта продаж и комплектациях.
Напомним, саму машину представили на российском рынке в начале июня — визуально она напоминает GAC S7, с ним же совпадают габариты. В движение её приводит гибридная установка последовательного типа на 340 л. с., в которой 156-сильный турбомотор работает исключительно для зарядки аккумулятора. Запас хода паркетника будет достигать 867 км.
Известно, что от китайского прототипа новинку будет отличать наличие онлайн-сервисов Яндекса со встроенной нейросетью Алиса. Кроме того, машина обзаведётся новой версией карт с улучшенной навигацией, также оснащение будет включать проекционный дисплей и полным комплект «тёплых» опций.
Стоимость UMO 8 в России будет стартовать с отметки 5,0 млн рублей, а продажи кроссовера, как ожидается, начнутся не ранее конца 2026 года.