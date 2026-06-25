В Германии начали продавать Lada на газе за 2,4 млн рублей

В Германии начали продавать газомоторные Lada Niva Legend . Об этом сообщает проект «Авто Mail».

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Модель в версии «Norma Exklusiv» оценили в 26 990 евро (примерно 2,4 млн рублей). Это самая дорогая Lada на европейском рынке и первый случай официальной продажи газовой версии российского внедорожника в Германии.

По данным объявления немецкого дилера, автомобиль оснащён 83‑сильным бензиновым двигателем (61 кВт), адаптированным для работы на пропан-бутане (LPG). Расход топлива не уточняется, однако благодаря газовой установке владельцы смогут экономить на заправках по сравнению с бензиновыми версиями.

Машина 2026 года выпуска с пробегом всего 20 км уже прошла техосмотр — действует до апреля 2029 года. Кузов окрашен в чёрный металлик, салон тканевый. В стандартное оснащение входят: ABS, всесезонные шины, бортовой компьютер, электростеклоподъёмники, иммобилайзер, гидроусилитель руля, стальные диски и дневные ходовые огни.

Дилер установил на внедорожник легкосплавные диски Dotz, которые заметно освежают его внешний вид. Модель рассчитана на четыре места, оснащена механической коробкой передач и поставляется с заводской гарантией. Автомобиль новый — первая регистрация прошла в апреле 2026 года. Срок доставки в любой регион Евросоюза составляет до 6 недель с момента заказа.