В МВД рассказали о мошеннической схеме с талонами на бензин

Мошенники звонят автомобилистам, предлагая получить топливо по записи и без очереди, а затем пытаются перехватить их учетные записи в Telegram, используя код из СМС. Об этом сообщает портал «Объясняем.РФ» со ссылкой на МВД РФ 25 июня.

© Парламентская газета

Злоумышленники выдают себя за представителей региональных министерств транспорта или правительства и рассказывают о введении особого режима распределения топлива. Они предлагают именной государственный талон на 20 литров бензина, который нужно срочно активировать с помощью СМС-кода. Этот код нужно ввести на фишинговом сайте, что приводит к потере доступа к аккаунтам в мессенджерах.

МВД советует использовать двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на незнакомых сайтах. Если поступил звонок с таким предложением, нужно немедленно завершить разговор. Важно не сообщать никаких данных, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения. Всю информацию можно проверить, связавшись с официальными ведомствами по указанным на их сайтах телефонам.