Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Оперативный Telegram-канал сообщил о возобновлении проезда по Крымскому мосту. На 23:00 по московскому времени со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

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Со стороны Керчи в очереди на досмотр остаются 1 000 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.

Ранее на подходах к мосту скапливалось до 1,3 тысячи автомобилей.Водителям рекомендуется учитывать оставшееся время ожидания при планировании поездки.

Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Ситуация постепенно нормализуется.