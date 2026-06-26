Рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class 2026 привезли в РФ с ценой 32,9 млн рублей.

© За рулем

В Россию по схеме параллельного импорта доставили свежую версию Mercedes-Benz S-Class 2026 модельного года. Новинку уже можно зарезервировать за 32,9 млн рублей, правда, без учета допвыгод.

Автомобиль выставлен в центре «Автофорум Шереметьево». При желании его могут подогнать в любой салон сети Major, уточнили в компании. При этом, судя по объявлениям на классифайдах, другие дилеры пока только принимают заказы на эту модель.

В Major подчеркивают: S-Class по-прежнему остается эталоном в представительском классе. А нынешняя модернизация – одна из самых глубоких за последние годы. Обновления затронули и дизайн, и электронику, и системы комфорта, и набор двигателей.

Что изменилось внешне и внутри

Снаружи машина получила увеличенную решетку радиатора и иную графику оптики. Вдобавок для модели впервые стала доступна подсвечиваемая звезда Mercedes-Benz на капоте. Новые фары построены на микро-LED-технологиях, а в список опций вошли оригинальные 20-дюймовые диски.

Интерьер тоже не обошли стороной: часть передней панели теперь представляет собой стеклянную поверхность. За мультимедиа отвечает свежая операционная система MB.OS – она поддерживает удаленные обновления «по воздуху».

Технические детали и прочее

Среди других новшеств – система E-Active Body Control, способная заранее адаптировать подвеску к дорожным неровностям. Заодно инженеры доработали ассистенты водителя и автопарковщик. Моторная гамма пополнилась модернизированными бензиновыми, дизельными и гибридными версиями.

Но главная изюминка – под капотом версии S 580 4Matic появился четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом и плоским коленвалом. Этот мягкий гибрид выдает 537 лошадиных сил и 750 Н·м крутящего момента.

К слову, сам концерн сейчас переживает непростые времена: операционная прибыль Mercedes-Benz в первом квартале 2026-го рухнула на 17%, до €1,9 млрд. Причинами называют рост стоимости сырья, высокие пошлины в США и давление со стороны китайских конкурентов.

О других роскошных новинках на российском рынке «За рулем» недавно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.