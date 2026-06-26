В Россию привезут новые Mercedes-AMG GLE и GLS

Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что новые Mercedes-Benz GLE и GLS от AMG появятся в нашей стране.

"Сроки будут зависеть от появления автомобилей на доступных внешних рынках, прежде всего в Германии. Если старт продаж состоится в августе-сентябре, то с учетом логистики нужно закладывать еще около 45 дней до появления машин в России. Стоимость пока прогнозировать рано: она будет зависеть от цены на внешнем рынке, комплектации, курса валют и условий ввоза. Спрос на версии повышенной мощности сохраняется, особенно в сегменте крупных премиальных SUV. Для GLE, GLS и G-Class AMG-версии всегда были важной частью спроса: покупатели выбирают не только комфорт и статус, но и динамику, характер, ощущение эксклюзивности. Среди среднеразмерных и полноразмерных премиальных кроссоверов устойчивый интерес сохраняется к Audi Q7 и Q8, BMW X5, X6 и X7, Mercedes-Benz GLE и GLS, Lexus LX, а также Toyota Land Cruiser 300", - отметил Иванов.

В прошлом месяце, напомним, Mercedes-Benz реализовал в России 751 авто (+21%).