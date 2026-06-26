В Забайкалье продажу топлива сократили до 15 литров за одну заправку

Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае для координации ситуации на топливном рынке, в связи с этим продажу топлива на АЗС ограничили пятнадцатью литрами за одну заправку. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

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Данное решение принято на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством губернатора Александра Осипова.

«До стабилизации ситуации для физических лиц отпуск топлива не более 15 литров и только в баки транспортных средств», — говорится в сообщении.

На заседании также было сказано, что топливным компаниям необходимо обеспечить неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления. Кроме того, необходимо обеспечить внедрение механизма перехода транспортных средств на газомоторное топливо.

Помимо экстренных оперативных служб, будет утвержден перечень приоритетных потребителей топлива, в который, в том числе, войдут организации жизнеобеспечения и аварийные бригады коммунальных служб.

В последнее время ряд регионов РФ ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Накануне такое решение было принято в Калининградской области. При этом власти заявили, что проблем с поставками топлива в область нет.

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