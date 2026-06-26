В Забайкалье продажу топлива сократили до 15 литров за одну заправку
Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае для координации ситуации на топливном рынке, в связи с этим продажу топлива на АЗС ограничили пятнадцатью литрами за одну заправку. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
Данное решение принято на заседании краевой комиссии по ЧС под председательством губернатора Александра Осипова.
«До стабилизации ситуации для физических лиц отпуск топлива не более 15 литров и только в баки транспортных средств», — говорится в сообщении.
На заседании также было сказано, что топливным компаниям необходимо обеспечить неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления. Кроме того, необходимо обеспечить внедрение механизма перехода транспортных средств на газомоторное топливо.
Помимо экстренных оперативных служб, будет утвержден перечень приоритетных потребителей топлива, в который, в том числе, войдут организации жизнеобеспечения и аварийные бригады коммунальных служб.
В последнее время ряд регионов РФ ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Накануне такое решение было принято в Калининградской области. При этом власти заявили, что проблем с поставками топлива в область нет.
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