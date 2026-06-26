В "Автодоре" напомнили, что тихоходной технике не место на скоростной трассе

В компании "Автодор" напомнили, что тихоходной технике не место на скоростной трассе.

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"По ПДД на участках автодорог, обозначенных дорожными знаками 5.1 (автомагистраль) и 5.3 (дорога для автомобилей), запрещено двигаться транспортным средствам, скорость которых по технической характеристике менее 40 км/ч. Водителю в такой ситуации лучше выбрать альтернативный маршрут. Чем может обернуться излишняя самоуверенность, хорошо видно на видео. Водитель трактора нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП с грузовиком. В результате аварии механизатор погиб", - говорится в сообщении компании.

Там добавили, что даже при хорошей видимости разница в скорости может быть не сразу заметна на автомагистрали. Поэтому водители не всегда успевают среагировать вовремя.

Ранее "РГ" сообщала, как идет реконструкция участка трассы М-1 "Беларусь".