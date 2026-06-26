Назван самый выгодный для мошенников автомобиль

Одно из крупнейших организованных преступных сообществ (ОПС), действовавшее на столичном рынке автострахования, для своих афер выбрало минивэны Mercedes-Benz V-class. Подробности схемы выяснил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

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По данным следствия, ОПС создали два сводных брата. Один из них два десятка лет занимался автобизнесом, второй был сотрудником независимой автоэкспертной фирмы. Их выбор пал на Mercedes-Benz V-class из-за убежденности специалистов в том, что любые ДТП с ним очень дорого и сложно фальсифицировать. Однако в случае успешной фальсификации страховые выплаты могут превышать стоимость самой машины.

Об их задержании в феврале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, как действовала неуловимая банда автомошенников и какую роль играл безногий каскадер, можно прочитать здесь.