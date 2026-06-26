В РФ продают Toyota Yaris Cross за 1,44 млн рублей

В РФ появился в продаже Toyota Yaris Cross за 1,44 млн рублей.

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Самый доступный полноприводный Toyota Yaris Cross во Владивостоке предлагают за 1,44 млн рублей в версии Z Urbano 4WD. В оснащение входят отделка эко-кожей, мультимедиа с сенсорным дисплеем, камера кругового обзора, 18-дюймовые литые диски и «зимний пакет» с обогревом руля, зеркал, заднего стекла и передних сидений. Дорожный просвет составляет 170 мм, а колесная база — 2560 мм.

Техническая начинка у всех версий одинакова: под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 120 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором Direct Shift. В большинстве предложений из Японии машины имеют полный привод, хотя встречаются и переднеприводные модификации.

Разброс цен в зависимости от региона и комплектации значительно выше минимальной планки. У других продавцов из Владивостока аналогичные кроссоверы стоят 1,697–1,75 млн рублей. Дороже всего оценили машину в подмосковных Мытищах — 2,99 млн рублей за полноприводную версию с комбинированным салоном. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Напомним, что дилеры назвали сроки поставок новых Mercedes-AMG GLE и GLS в Россию. Sollers начал использовать оцинкованную сталь ММК для пикапов и внедорожника S9.