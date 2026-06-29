Hyundai показала минивэн нового уровня

На Busan International Mobility Show 2026 компания Hyundai показала, что современный премиальный минивэн может выглядеть иначе. Staria Limousine Electric не пытается быть похожей на кроссовер или спортивный автомобиль. Вместо этого она предлагает просторный салон, электрическую силовую установку и внимание к тем, кто обычно занимает второй ряд.

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Снаружи модель сохранила узнаваемый футуристичный силуэт Staria, но получила закрытую переднюю панель, тонкую светодиодную полосу, новые колесные диски и декоративные элементы золотистого оттенка. Электропривод боковых дверей и автоматически выдвигающаяся подножка делают посадку максимально удобной.

Главное пространство находится внутри. Второй ряд больше напоминает салон представительского автомобиля. Здесь установлены два отдельных кресла с отделкой полуанилиновой кожей, массажем, множеством электрорегулировок и подогревом. Между ними расположена широкая консоль со столиком и беспроводной зарядкой, а над головой пассажиров находится панорамная крыша и большой потолочный экран.

Техническая часть также ориентирована на современный формат эксплуатации. Минивэн получил батарею емкостью 84 кВт·ч, 800-вольтовую архитектуру, запас хода 364 километра и возможность зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов примерно за 20 минут.

В Hyundai явно рассчитывают, что такая версия станет альтернативой традиционным премиальным минивэнам. Вместо привычного сочетания роскошного салона и бензинового двигателя компания предлагает современную электрическую платформу, сохранив при этом высокий уровень комфорта для пассажиров.

Как отмечает издание SPEEDME.RU, стоимость Staria Limousine Electric в Южной Корее составляет 87,87 млн вон, что делает ее самой дорогой версией модели за всю историю семейства.