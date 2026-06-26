Kia представила обновленный EV6 GT

На выставке BIMOS-2026 Kia сделала ставку не только на семейные электромобили, но и на модель, которая отвечает за спортивный характер всей линейки. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», обновленный EV6 GT занял одно из центральных мест на стенде бренда и показал, каким компания видит современный электрический автомобиль с динамичным характером.

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Внешность модели стала еще выразительнее. EV6 GT получил новую световую графику Star Map, черные 21-дюймовые колесные диски, более агрессивные бамперы и фирменные неон-зеленые тормозные суппорты. Автомобиль выглядит заметно спортивнее обычных версий модели.

Под кузовом скрывается двухмоторная силовая установка с полным приводом. Ее мощность достигает 650 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составляет 770 Н·м. Разгон до первой сотни занимает 3,5 секунды, максимальная скорость достигает 260 км/ч.

После обновления автомобиль получил аккумулятор емкостью 84 кВт·ч вместо прежнего блока на 77,4 кВт·ч. Благодаря этому запас хода по циклу WLTP увеличился до 450 километров. Архитектура E-GMP с напряжением 800 В по-прежнему позволяет зарядить батарею с 10 до 80% примерно за 18 минут.

Одной из самых интересных особенностей стала система Virtual Gear Shift. Она имитирует переключение передач, сопровождая ускорение характерными звуками и тактильной отдачей. Такой подход делает управление электромобилем более эмоциональным и напоминает ощущения от классических спортивных автомобилей.