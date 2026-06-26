BMW представила эксклюзивную «черную» версию 7 Series

На Busan International Mobility Show 2026 компания BMW решила удивлять не рекордной мощностью и не очередной электрической новинкой. Как отмечает издание SPEEDME.RU, вместо этого бренд показал одну из самых редких версий своего флагманского седана — 7 Series Nero Lusso Edition.

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Главная особенность автомобиля — внимание к деталям. Кузов окрашен в эксклюзивный оттенок Nero Fuoco Metallic, который при разном освещении выглядит почти чёрным, но раскрывается глубокими металлическими переливами. Завершают образ тонкая серебристая линия вдоль кузова и рукописная подпись Nero Lusso на задней стойке.

Под капотом установлен трёхлитровый дизельный двигатель BMW с технологией мягкого гибрида. Вместо погони за максимальной мощностью инженеры сделали ставку на сочетание высокой тяги, полного привода и умеренного расхода топлива.

Интерьер выставочного экземпляра оказался не менее необычным. Вместо привычного для подобных спецверсий полностью чёрного оформления автомобиль получил светлый салон с кремовой кожей, двумя раздельными задними креслами с массажем и спокойной атмосферой без большого потолочного экрана.

Тираж Nero Lusso Edition ограничен всего 135 экземплярами. Именно эта редкость делает модель особенной. Она появилась незадолго до обновления BMW 7 Series и фактически стала финальным штрихом в истории нынешнего поколения флагманского седана.

На фоне современных электромобилей и цифровых концептов эта BMW производит впечатление автомобиля, который ценят не за громкие характеристики, а за редкость исполнения, качество отделки и индивидуальный характер.