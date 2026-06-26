Представлен 15-метровый автодом на базе грузового Mercedes-Benz Arocs

На Busan International Mobility Show 2026 нашлось место не только электромобилям и концептам будущего, сообщает издание SPEEDME.RU. Одним из самых необычных экспонатов стал роскошный дом на колесах, построенный на базе грузового Mercedes-Benz Arocs.

© соцсети

Снаружи автомобиль сохраняет образ тяжелой внедорожной техники. Высокая посадка, массивное шасси и внушительные размеры сразу выдают его происхождение. Но стоит попасть внутрь, и впечатление полностью меняется.

Интерьер больше напоминает современный дизайнерский пентхаус. В отделке использован мрамор, применены дорогие материалы, а жилое пространство включает полноценную кухню, спальню, зону отдыха и санузел.

Такой автомобиль создавался не для коротких выездов на природу. Он рассчитан на длительные путешествия, где комфорт становится не менее важным, чем проходимость и автономность.

На фоне большинства новинок выставки этот проект выглядит необычно. Пока производители соревнуются в запасе хода и цифровых технологиях, создатели кемпера показывают другой взгляд на автомобиль будущего — как на полноценное жилое пространство, способное заменить гостиницу даже вдали от цивилизации.