Hyundai показал седан Elantra с ИИ-помощником и дизайном в стиле Urus

Южнокорейский автопроизводитель официально рассекретил восьмое поколение компактного седана Avante, известного на глобальных рынках как Elantra. Премьера состоялась спустя шесть лет после выхода предшественника, и новинка кардинально меняет представление о классе.

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Автомобиль получил агрессивный, рубленый дизайн в рамках концепции «искусство стали». Наиболее заметные детали экстерьера — мускулистые передние крылья, визуально напоминающие суперкар Lamborghini Urus, и разделенная светодиодная оптика. Ультратонкие дневные ходовые огни расположены сверху, а основные блоки фар интегрированы в массивные воздухозаборники бампера.

Профиль новинки стал более стремительным благодаря покатой линии крыши и выразительным задним стойкам, что сближает его с флагманским седаном Grandeur. Корма выглядит футуристично: вертикальные и горизонтальные светодиодные секции образуют фирменную H-образную световую подпись, а массивный диффузор и спойлер на крышке багажника подчеркивают спортивный характер.

Новый Elantra заметно вырос в размерах по сравнению с предшественником: длина достигла 4765 мм (+55 мм), ширина — 1855 мм (+30 мм), а колесная база увеличилась до 2750 мм (+30 мм). Как заявляет Hyundai, это позволило приблизить простор салона к уровню автомобилей среднего класса.

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Центральное место в интерьере занимает 14,6-дюймовый (или 12,9-дюймовый) изогнутый дисплей с новейшей мультимедийной системой Pleos Connect. Ее ключевая особенность — встроенный ИИ-помощник «Gleo AI», способный поддерживать естественные диалоги и обучаться предпочтениям водителя. Под экраном сохранены физические кнопки и регуляторы, а в оснащение входят премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, встроенная камера, два беспроводных зарядных устройства и USB-порты с быстрой зарядкой на 100 Вт.

Для корейского рынка предложат два силовых агрегата. Базовый — бензиновый атмосферный двигатель 2.0 л., мощность которого увеличилась на 26 л.с. и теперь составляет 147 л.с. Гибридная версия объединяет экономичный 1,6-литровый мотор, более мощный электродвигатель и увеличенную батарею, выдавая суммарные 155 л.с. Система также получила интеллектуальное управление рекуперацией и прогнозирование маршрута для повышения эффективности.

Ожидается, что в будущем появится и «заряженная» версия Elantra N, которая, по слухам, получит турбомотор 2.5.

Продажи нового Avante в Корее начнутся до конца года, а на других рынках, включая Северную Америку (как Elantra 2027 модельного года) и, возможно, Европу, модель появится позже.

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