Сопровождение бензовозов полицейскими сочли чрезмерной мерой

Пропуска на проезд в столицу поставщики бензина получили еще в прошлом году, поэтому их отмена, максимум, позволит привлечь дополнительный автопарк. Что касается сопровождения бензовозов полицейскими, то это уже чрезмерная мера, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

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Отмену пропусков она назвала полумерой, отметив, что столичные АЗС имеют вертикальную структуру, и поставщики заранее проходят торги, получая пропуска на МКАД или внутрь Садового кольца для перевозчиков топлива.

«Никоим образом эта мера не сыграет положительную роль, хотя, возможно, это принесет пользу с точки зрения дополнительного, подменного автопарка», — убеждена эксперт.

Комментируя идею о сопровождении бензовозов полицией, она напомнила, что перевозчики топлива и так работают под усиленными мерами охраны, требования к ним выдвигаются очень высокие. Кроме того, Москва защищена рядом поясов ПВО, поэтому подобные шаги не нужны, считает Бунина.

«Спецсопровождение дополнительно абсолютно не нужно», — заключила специалист.

Напомним, 23 июня в Москве временно разрешили водителям бензовозов въезжать в город без пропусков. Уточняется, что мера принята по просьбе владельцев АЗС, на время ее действия водителям бензовозов не будут выставлять штрафы за отсутствие пропуска. Они смогут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска.

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