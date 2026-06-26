Genesis готовит необычный суперкар

На стенде Genesis в Пусане внимание привлекали сразу два автомобиля. Один уже готовится бороться за победы в мировом чемпионате по гонкам на выносливость, второй пока существует в статусе концепта, но именно ему предстоит стать новым лицом бренда, сообщает издание 32CARS.RU.

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Magma GT Concept впервые показали ещё в 2025 году, однако на BIMOS-2026 автомобиль заметно изменился. Вместо ярко-оранжевого кузова концепт получил глубокий зелёный оттенок, а интерьер впервые перестал быть секретом. Внутри нет огромных сенсорных панелей, которыми сегодня оснащают многие современные автомобили. Вместо этого водитель видит аналоговые приборы, компактный дисплей и классическую посадку за рулём.

По предварительной информации, среднемоторное купе получит битурбированный двигатель V8 мощностью до 800 лошадиных сил. При этом разработка силового агрегата тесно связана с автоспортом. Западные СМИ сообщают, что в его основе может лежать двигатель, который уже используется в гоночном GMR-001.

Рядом с концептом как раз находился этот гиперкар класса LMDh. Его подготовили Genesis Magma Racing и ORECA Motorsport для участия в чемпионате FIA WEC. После дебюта в Ле-Мане команда рассчитывает выйти и в американскую серию IMSA.

Серийный Magma GT ожидается в 2028 году. По оценкам зарубежной прессы, стоимость автомобиля может составить от 150 до 200 тысяч долларов. Это позволит модели расположиться между традиционными представителями сегмента и предложить собственный взгляд на спортивный автомобиль премиум-класса.

На BIMOS-2026 Genesis показала не просто концепт, а направление, в котором собирается развивать спортивную линейку. Автоспорт в этой истории становится не отдельным проектом, а частью подготовки будущего дорожного автомобиля.