Почему новый Kia EV9 решили сделать не быстрее, а роскошнее

На выставке BIMOS-2026 Kia решила отказаться от привычной гонки характеристик. Как отмечает издание 32CARS.RU, вместо новых рекордов мощности компания показала, что современный флагман может производить впечатление благодаря вниманию к деталям.

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Обновленный EV9 почти не изменился внешне, но интерьер стал заметно уютнее. Передняя панель и дверные подлокотники получили отделку замшей, а часть пластиковых элементов заменили более дорогими глянцевыми вставками. В шестиместных версиях теперь подогревается и третий ряд сидений, а в багажнике появился встроенный аварийный светодиодный фонарь.

Несмотря на обновление салона, техническая часть осталась одной из сильных сторон модели. Электрическая платформа E-GMP поддерживает быструю зарядку до 350 кВт, позволяя восполнить заряд аккумулятора с 10 до 80 процентов примерно за 24 минуты. Также предусмотрены функция V2L и современные электронные помощники.

Покупателям доступны несколько вариантов силовых установок. Базовый EV9 Light способен проехать около 370 километров, версия Light Long Range увеличивает этот показатель примерно до 490 километров, а полноприводные исполнения предлагают до 379 лошадиных сил. Для тех, кто хочет максимальную динамику, в линейке остается EV9 GT мощностью 509 лошадиных сил.

По своим размерам EV9 продолжает конкурировать с Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90, оставаясь одним из крупнейших электрических кроссоверов массового сегмента.

На выставке Kia показала обычную версию EV9, сделав акцент на том, что современный семейный электромобиль может привлекать не только характеристиками, но и тем, насколько комфортно и дорого он воспринимается в повседневной эксплуатации.