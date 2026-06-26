Hyundai отзовет в США более 96 тыс. авто

Компания Hyundai Motor отзывает 96 300 автомобилей в США из-за ошибки программного обеспечения (ПО), которая может привести к неисправности дисплея приборной панели. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

© Hyundai

Как отмечается, отзыв коснется некоторых кроссоверов моделей Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid, выпущенных в 2025 и 2026 годах. В регуляторе указали, что дисплей из-за неисправности может не отображать важную информацию, включая данные спидометра и предупредительные сигналы. Это, в свою очередь, увеличивает риск аварии.

Дилеры Hyundai, пишет Reuters, проведут бесплатное обновление ПО дисплея приборной панели.