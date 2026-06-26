Началась подготовка к старту продаж в России кроссовера Wey V9X

Флагманский кроссовер Wey V9X от GWM начали сертифицировать в России. Старт продаж SUV запланировали на конец 2026 года, сообщают "Китайские автомобили".

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Сертификацию для РФ проходит Wey V9X китайской сборки. За его производство отвечает завод GWM в родном городе компании - Баодине. Ранее V9X прошел климатические испытания в России.

Модель начального уровня предлагает длину кузова 5205 мм. Удлиненный вариант вытянули до 5299 мм. Салон в любом случае предлагает 6 мест.

В движение Wey V9X приводит параллельная гибридная система с вариантами форсировки на 680, 694 и 748 л.с. Варианта батареи три: 55,4, 66,6 и 80 кВт·ч. Электрический запас хода: 310-470 км.

Сейчас модельный ряд Wey в России включает следующие машины: Wey 05, Wey 07, Wey 80.