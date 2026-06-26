Очередь на Крымский мост сократилась

В очереди на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи находится 1 650 автомобилей, время ожидания составляет около четырех часов.

Об этом сообщается в оперативном канале в "Максе" о ситуации на автоподходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 650 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто с 23:50 мск 25 июня по 06:14 мск 26 июня. По данным на 09:00 мск, в очереди было 2,8 тыс. автомобилей. Со стороны Тамани - 1 тыс. транспортных средств, со стороны Керчи - 1,8 тыс.