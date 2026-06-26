Hyundai представил новый NEXO с водородной силовой установкой

На выставке BIMOS-2026 Hyundai решила рассказать о новом водородном кроссовере NEXO необычным способом, сообщает издание «ТАРАНТАС НЬЮС». Вместо привычных технических схем посетителей встречает яркая экспозиция, где обычные яблоки и другие органические отходы становятся частью истории о будущем транспорта.

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В центре стенда находится зона NEXO, оформленная как небольшая интерактивная лаборатория. Здесь показано, как пищевые отходы, навоз и осадки сточных вод перерабатываются по технологии Waste-to-Hydrogen, после чего полученный водород используется для заправки автомобиля.

Сам кроссовер уже готов к выходу на мировой рынок. Второе поколение модели впервые представили в 2025 году, а теперь Hyundai демонстрирует его широкой аудитории. Автомобиль получил более строгий дизайн, новую светотехнику с H-образными элементами и пиксельной графикой, а также полностью обновленную силовую установку.

Суммарная мощность составляет 190 кВт, или 258 лошадиных сил. В трех баллонах Type IV хранится 6,69 килограмма водорода под давлением 700 бар. Одной заправки, по заявлению производителя, хватает на 826 километров пути по циклу WLTP, а сам процесс занимает примерно пять минут.

Главная идея презентации заключается в том, чтобы сделать водородные технологии понятнее для обычных посетителей. Вместо разговоров о сложных инженерных решениях Hyundai показывает простую цепочку: органические отходы превращаются в топливо, а затем помогают автомобилю проехать сотни километров без выхлопных газов.

При этом даже столь наглядная демонстрация не снимает главный вопрос. Возможности нового NEXO напрямую зависят от доступности водородных заправок. Пока такая инфраструктура остается ограниченной, именно она будет определять реальные перспективы водородного кроссовера на рынке.