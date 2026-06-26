В России миллионы таксистов ушли в тень из-за новых законов

В РФ миллионы таксистов ушли в тень из-за новых законов. Российский рынок пассажирских перевозок несёт колоссальные убытки из-за закона и такси и требований по локализации автомобилей. В частности, как оценивает глава сервиса такси «Максим», сегодня на серый рынок, где действует около 11 тыс. чатов и сообществ, ушли работать более 5 млн водителей.

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По оценке эксперта, суммарная аудитория теневого рынка такси достигает 23 млн человек — это не только перевозчики, но и их клиенты.

Львиная доля самозанятых водителей ушла с легального рынка из-за закона о такси, который был принят в 2023 году. В частности, он обязал проходить регулярные медицинские и техосмотры, иметь при себе путевой лист, а на машину наносить соответствующий окрас и «шашечки» — для частников, которые просто подрабатывают в свободное время, такие требования избыточны.

Исправить ситуацию, по мнению экспертов, сможет появление отдельного правового статуса для самозанятых на своих автомобилях, который освободит водителей от тех же обязанностей, которые применяются к профессиональным водителям.