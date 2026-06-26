BYD представил гибридный кроссовер Sealion 6 DM-i

На выставке BIMOS-2026 в Пусане компания BYD сделала шаг, которого на южнокорейском рынке ожидали давно. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», производитель впервые представил здесь не электромобиль, а подключаемый гибрид. Новым игроком стал кроссовер Sealion 6 DM-i, который выходит в самый массовый сегмент семейных SUV.

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Главную роль в автомобиле играет фирменная технология DM-i. В отличие от классических гибридов, здесь основную тягу обеспечивает электромотор. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра чаще используется для подзарядки батареи и лишь при высокой нагрузке подключается к приводу колес. Такой принцип работы делает ощущения за рулем близкими к управлению электромобилем, сохраняя возможность быстро заправиться на обычной АЗС.

За питание отвечает аккумулятор Blade емкостью 18,3 кВт·ч. На одной зарядке автомобиль способен проехать до 70 километров без использования бензинового двигателя.

Сам кроссовер имеет длину 4775 мм и ориентирован на семейную аудиторию. На стенде в Пусане посетителям показали две версии автомобиля. Черный экземпляр с красными декоративными элементами выглядел более динамично, тогда как серебристый вариант подчеркивал сдержанный характер модели.

Стоимость Sealion 6 DM-i для южнокорейского рынка составляет 37,5 миллиона вон. Предварительные заказы открылись одновременно с премьерой.

Для BYD эта модель стала не просто очередной новинкой. Компания выходит в сегмент, где традиционно сильны позиции Hyundai и Kia, предлагая собственную гибридную технологию, батарею Blade и цену, сопоставимую с предложениями местных производителей.