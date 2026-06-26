BMW iX3 Neue Klasse показали в Пусане: 805 км хода и зарядка на 400 кВт

На выставке BIMOS-2026 в Пусане компания BMW показала автомобиль, который открывает для бренда новую страницу в развитии электрического транспорта. Как отмечает издание «ТАРАНТАС НЬЮС», кроссовер iX3 50 xDrive стал первой серийной моделью семейства Neue Klasse — платформы, на которой будут строиться будущие электромобили марки.

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Новинка сразу выделяется внешностью. Передняя часть стала более чистой и лаконичной, фирменные «ноздри» уменьшились и получили контурную подсветку, а узкие фары и аэродинамические колесные диски создают образ современного технологичного автомобиля. При этом дизайн перекликается с историческим семейством Neue Klasse, которое выпускалось BMW в 1960-х годах.

Под кузовом находится двухмоторная силовая установка с полным приводом мощностью 469 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Основной акцент сделан на эффективности. Новый iX3 получил аккумулятор полезной емкостью 108,7 кВт·ч и электрическую архитектуру на 800 В. Благодаря поддержке зарядки мощностью до 400 кВт батарея восполняет заряд с 10 до 80% примерно за 21 минуту, а десяти минут на станции достаточно, чтобы добавить до 372 километров пробега по циклу WLTP. Максимальный запас хода достигает 805 километров.

Интерьер также полностью изменился. Вместо привычной панели приборов используется система BMW Panoramic Vision, которая выводит информацию в виде широкой проекции на нижнюю часть лобового стекла. Центральный дисплей ориентирован на водителя, а сенсорные элементы на руле появляются только тогда, когда они нужны.

За работу автомобиля отвечает новая электронная архитектура с четырьмя вычислительными блоками. Один из них, Heart of Joy, управляет взаимодействием силовой установки, рулевого управления, тормозной системы и рекуперации.

Новый BMW iX3 станет первым серийным автомобилем, который выпускается на новом заводе компании в венгерском Дебрецене. Для Южной Кореи уже объявлены цены на все комплектации, а первые поставки покупателям запланированы на 6 июля.